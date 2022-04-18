Украина отказывалась выдавать России и другим странам террористов

Украина отказывала России и другим странам в выдаче участников террористических организаций, объявленных в розыск. При этом Киев пользовался различными предлогами, включая решения ЕСПЧ и реестр Госдепартамента США, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Госпогранслужбы и офиса генпрокурора Украины.

В частности, России украинская сторона не выдала участника организации «Хизб ут-Тахрир» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Вильнура Сагадатгареева. Решение об отказе в выдаче было принято в связи с тем, что данная организация признаётся на Украине международной исламской партией, которая использует «исключительно мирные средства» в своей деятельности. Кроме того, она отсутствует в реестре Госдепартамента США и иностранных террористических организаций.

Узбекистану Киев не выдал Абдухафиза Холмуродова – участника запрещённого в этой стране «Исламского движения Узбекистана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В этом случае Генпрокуратура Украины отказ обосновала решением Европейского суда по правам человека, который счёл обвинения в адрес Холмуродова со стороны властей Узбекистана носящими религиозный и политический характер.

Ранее сообщалось, что сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), который был куратором «Правого сектора» (организация признана в РФ террористической и экстремистской, деятельность запрещена), раскрыл российским силовым ведомствам данные о боевиках организации. Среди названных людей были участники карательной операции в Донбассе, наркоманы и уголовники.