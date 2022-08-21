Посольство России потребовало от США ликвидировать запасы химоружия

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Российское посольство в Вашингтоне обратилось к руководству США с требованием в ближайшее время ликвидировать свои запасы химического оружия. Дипломаты отметили, что Соединённые Штаты — единственная страна, которая уклоняется от своих обязательств. В дипмиссии также напомнили, что заявления американских властей о наличии у Москвы химоружия не соответствуют действительности.

Соединённые Штаты — единственная страна, до сих пор не избавившаяся от химарсенала. Призываем Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела, — сказано на официальном Telegram-канале посольства.

Факт ликвидации химоружия в России был подтверждён в 2017 году ОЗХО.

Эксперт по международным отношениям из Университета Гаджа Мада в Индонезии Нур Рахмат Юлианторо ранее заявил, что очное участие президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в саммите «Группы двадцати» (G20) продемонстрирует совместное неповиновение диктуемому Западом порядку.

Оба лидера, по мнению специалиста, оказывают сопротивление доминированию Запада. Юлианторо добавил, что участие Путина носит символический характер. Своими действиями Россия демонстрирует свою приверженность международному порядку, в котором все равны.