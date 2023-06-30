Посольство России попросило МИД Польши подтвердить задержание гражданина РФ

Фото: warsaw.kdmid.ru

Здание российского посольства в Варшаве

Посольство России в Варшаве направило в МИД Польши ноту с просьбой подтвердить информацию о задержании гражданина РФ в стране, сообщает ТАСС. Соответствующие сведения ранее появились в СМИ.

Посольство направило в МИД Польши ноту с просьбой подтвердить распространяемые в СМИ сведения о задержании российского гражданина и сообщить о выдвигаемых в его адрес обвинениях, — сообщили в диппредставительстве РФ.

В посольстве указали, что до настоящего времени им не поступало каких-либо официальных сведений из польских компетентных органов на этот счет. Дипмиссия держит вопрос на контроле.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова между тем заявила, что Москва выражает Польше решительный протест в связи с задержанием соотечественника и требует объяснений. По словам дипломата, посольство выясняет обстоятельства произошедшего, россиянину будет оказана вся необходимая помощь. Она также привела слова польского прокурора, заявившего, что это уже «14-й случай ареста» российских граждан.

Ранее генпрокурор Польши Збигнев Зебро написал в своем Twitter, что в стране задержали «российского шпиона», действовавшего «под видом спортсмена». По его словам, задержанный выступал за «хоккейный клуб первой лиги», он стал 14-м задержанным членом «шпионской сети», которую им удалось раскрыть. В пресс-службе координатора польских спецслужб также сообщили, что задержанный является профессиональным хоккеистом, при этом его имя не назвали. По версии служб безопасности, россиянин выполнял в Польше порученные задачи, в том числе по «выявлению критической инфраструктуры в нескольких воеводствах».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что посольство займется выяснением обстоятельств задержания россиянина в Польше. Представитель Кремля при этом добавил, что дипломатам сейчас очень тяжело работать в Варшаве в связи с «оголтелой русофобской позицией» польского руководства.