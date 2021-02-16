Посольство России отреагировало на призыв Эстонии ввести новые санкции

https://static.news.ru/photo/390d0f52-7091-11eb-bd8f-96000091f725_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/ZB/Global Look Press

Заявление парламента Эстонии о гражданских свободах в России добавило негатива в отношения между двумя странами. Об этом сообщило посольство РФ в Таллине.

Накануне, 15 февраля, парламент Эстонии принял заявление в защиту гражданских свобод в России. При этом он призвал ЕС разработать эффективные санкции в отношении Москвы.

В дипмиссии России посетовали, что новое правительство Эстонии заявляет об отсутствии «оснований» для выстраивания отношений с Москвой. При этом приводятся надуманные аргументы об угрозе со стороны восточного соседа.

Фактом остаётся принятие заявления, добавляющего немало негатива в и без того достаточно напряжённую атмосферу российско-эстонских отношений. Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились, — цитирует РИА Новости заявление посольства.

В дипмиссии добавили, что в проигрыше оказывается перспектива развития сотрудничества в атмосфере, лишённой искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага.

Как писал NEWS.ru, правящая коалиция в Эстонии продолжит работы по возведению инфраструктуры на границе с Россией. Она рассчитывает привлечь к проекту обустройства приграничной инфраструктуры оборонную промышленность. Заместитель председателя Центристской партии Майлис Репс добавила, что строительство потребует больших ресурсов.

В числе приоритетов нового кабмина также будут сотрудничество с США и углубление партнёрства между странами Балтики, особенно в сфере обороны. Лидер Партии реформ Кая Каллас предложила организовывать ежегодный саммит прибалтийских государств на высшем уровне по оборонной политике.