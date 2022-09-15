Посольство России осудило США за создание фонда помощи Афганистану

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Решение США о создании фонда из замороженных финансовых средств Афганистана для передачи их на нужды страны в обход находящегося у власти движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) нарушает нормы международного права и суверенитет зарубежного государства. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне. Соответствующий комментарий размещен в Telegram-канале дипмиссии.

Считаем этот шаг противоречащим нормам международного права и нарушающим суверенитет зарубежного государства. Народ Афганистана имеет право самостоятельно распоряжаться принадлежащими ему средствами, без вмешательства иностранных «контроллеров», — говорится в тексте.

Дипломаты также предположили, что подобное решение руководства США усугубит «бедственное положение» страны. Также они посчитали, что решение о создании фонда было принято вопреки призывам со стороны американской и мировой общественности, гуманитарных и правовых организаций.

Госдепартамент США 14 сентября объявил о создании в Женеве фонда, куда переведут $3,5 млрд из замороженных финансовых средств Афганистана. Предполагается, что деньги из этого фонда станут направляться на нужды страны в обход захватившего власть движения «Талибан».

В феврале президент Джо Байден подписал указ о блокировке активов центрального банка Афганистана, хранящихся в США.

Ранее директор фонда «Диалог цивилизаций» Фаридун Усмонов заявил, что боевики движения «Талибан» якобы не контролируют даже собственные группировки, в действительности ими могут управлять США. По его словам, спешное выведение войск НАТО было нацелено на передачу власти в Афганистане террористам.