Посольство России обвинило США в попытке переписать историю Посольство: США пытаются переписать историю утверждениями об антисемитизме в РФ

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Утверждения Госдепартамента США об антисемитизме в России являются продолжением попыток переписать историю, заявило российское посольство в Вашингтоне. Госдеп намеренно принижает заслуги РФ в борьбе с ущемлением евреев, передает пресс-служба дипмиссии.

Вашингтон вновь кощунственно принижает роль нашей страны в борьбе с антисемитскими проявлениями. По сути, здесь продолжают одиозную линию на переписывание истории и предание забвению героического подвига 27 миллионов советских граждан, отдавших жизни за спасение всего мира, включая еврейское население, от гитлеровских палачей, — подчеркнули дипломаты.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что возможность конфискации российских государственных активов властями США заставляет другие государства задуматься об отказе от использования доллара. По словам дипломата, такие «креативные» идеи Белого дома противоречат здравому смыслу и международному праву, а также подтверждают в очередной раз необходимость в переходе мирового сообщества к многополярности.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев тем временем заявил NEWS.ru, что политика США при разных руководителях была нацелена на доминирование страны в международных вопросах. По мнению депутата, сильная Россия не в их интересах, поэтому и налаживать взаимоотношения никто не собирается. Это позиция, которой придерживаются и Госдеп, и Пентагон, и правые, и левые, и республиканцы, и демократы, подчеркнул он.