Посольство России не получало информацию о задержании россиян в Албании

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Посольство России в Албании сообщило, что власти страны в настоящее время не информировали дипломатов о задержании россиян, которых подозревают в попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши. О том, что трое людей якобы с российскими и украинскими паспортами попытались проникнуть на территорию оборонного предприятия сообщило агентство Reuters. По информации западных журналистов, в ходе инцидента якобы пострадали охранники предприятия, пишет РИА Новости.

До посольства и консула местные власти подобную информацию не доводили. Информацию о якобы имевшем место инциденте видим только в албанских СМИ, — сообщили в российском посольстве.

Директор завода Лоренц Зани рассказал изданию Albanian Daily, что рамках произошедшего были якобы задержаны двое мужчин и одна женщина. Некая 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил, которые находятся в полицейском участке области Эльбасан.

В Чехии члены руководства обеих палат парламента страны, глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек ранее выступили против выдачи россиянам шенгенских виз. Политические деятели страны аргументировали свою точку зрения безопасностью граждан ЕС и Чехии. Фишер при этом добавил, что для граждан России, которые нуждаются в поддержке, должна сохраниться возможность обращения в страны Европы с просьбой предоставления убежища.