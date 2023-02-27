Посольство России назвало провалом провокацию с ржавым танком в Берлине

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Подбитый российский танк около посольства РФ в Берлине

Провокация с выставленным танком у посольства России в Берлине провалилась, говорится в Telegram-канале посольства РФ. По мнению дипломатического ведомства, уничтожением возложенных к танку цветов немцам дали понять, что их мнение об СВО «не имеет права на существование, если не нравится кому-то в Киеве».

Организаторы провокации явно не рассчитывали на такую реакцию местной общественности. Растерянно топчутся вокруг танка, обнесенного заградительными барьерами от новых цветов. Полный провал, — говорится в публикации.

25 февраля жители Берлина начали приносить цветы к российскому танку Т-72, установленному напротив посольства РФ в районе Митте на Унтер-дер-Линден. Машина была доставлена в столицу из Военно-исторического музея в Киеве. Позже активисты уничтожили цветы.

24 февраля в Москве дворники убрали цветы, которые были возложены у памятника поэтессе Лесе Украинке. Также были задержаны участники одиночных пикетов, посвященных годовщине начала специальной военной операции на Украине.