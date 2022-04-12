Посольство России назвало болтовнёй заявления Госдепа о химоружии

Посольстве России в Вашингтоне прокомментировало в своём Telegram-канале заявления пресс-секретаря Госдепартамента Нэда Прайса о том, что РФ может применить химическое оружие в связи с якобы неудачами в ходе спецоперации на Украине. В дипмиссии его слова назвали не подкреплённой доказательствами болтовнёй.

Н. Прайс в очередной раз отличился пустой болтовнёй, не подкреплённой ни единым доказательством. Вооруженные Силы Российской Федерации успешно выполняют поставленные перед ними задачи на украинской территории. При этом в их распоряжении нет и не может быть боевых отравляющих веществ, т.к. наша страна уничтожила все запасы химоружия еще в 2017 году, — говорится в сообщении.

В дипмиссии призвали США отказаться от распространения дезинформации, а также активизировать процесс ликвидации собственного химического оружия. В посольстве напомнили, что США остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, не выполнившей взятые на себя международные обязательства. Её арсенал химоружия представляет реальную угрозу для человечества.

В посольстве России также указали на подтверждённые Минобороны России данные о подготовке украинскими радикалами провокаций с использованием химикатов. Было также отмечено, что вызывает вопросы проихсождение этих веществ.

Ранее сообщалось, что украинские националисты заявили о применении российскими войсками химоружия в Мариуполе. На этом сообщение отреагировали в Пентагоне США, отметив, что не могут подтвердить данный факт. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники по НАТО «ответят» в случае, если Москва применит химическое оружие на Украине. Ответ Запада станет соразмерным по характеру применения.