Посольство РФ высмеяло заявления Мадрида о русских солдатах в Барселоне

https://static.news.ru/photo/06879072-1978-11eb-8e45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thiago PrudÃNcio/Global Look Press

Миллион российских солдат во время политического кризиса в Каталонии должны были ждать «зашифрованного приказа» из Москвы к началу войны за отделение республики от Испании и пойти в атаку на самолётах времен гражданской войны, поддерживая у власти Карлеса Пучдемона, пошутили в посольстве России в Мадриде.

Таким образом российские дипломаты отреагировали на появившиеся ранее в испанских СМИ заявления, что в каталонском кризисе якобы прослеживался «российский след», а Москва даже предлагала экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону направить в регион 10 тысяч солдат. Шутливое сообщение появилось накануне на странице российского посольства в Twitter.

Ojo: La informaciÃ³n aparecida en los medios espaÃ±oles sobre la llegada de mil soldados rusos a CataluÃ±a estÃ¡ incompleta pic.twitter.com/Y7v3GjlYVm — EmbajadaRusaES (@EmbajadaRusaES) October 28, 2020

Внимание: появившаяся в испанских СМИ информация о прибытии в Каталонию 10 тысяч российских солдат является неполной. К числу солдат нужно добавить два нуля, — сказано в сообщении посольства.

Эти солдаты могли быть переброшены на «надёжно спрятанных» самолётах «Муха» и «Чато» времён гражданской войны в Испании 1936-1939 годов и получить «зашифрованный приказ действовать», продолжили шутить в пику испанским СМИ в посольстве.

Как сообщал NEWS.ru, испанский судья Хоакин Агирре Лопес заявил, что в деле о независимости Каталонии вновь появился «российский след». Судья считает, что тогдашнему главе сепаратистов Карлесу Пучдемону было предложено 10 тысяч солдат и оплата долга региона, чтобы превратить его в независимую от Испании страну.