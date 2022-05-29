Посольство РФ в Вашингтоне раскритиковало западные СМИ за демонизацию ВС РФ

Фото Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Посольство России в Вашингтоне опубликовало сообщение в социальных сетях с критикой в адрес западных СМИ за демонизацию российских Вооружённых сил. Отмечается, что американские журналисты обвиняют Россию в разжигании геноцида на Украине. Дипломаты назвали подобные высказывания «очередными русофобскими инсинуациями», пишет ТАСС.

Обратили внимание на тиражируемый в американских СМИ доклад, в котором Россию обвиняют в разжигании геноцида на Украине. Очередные русофобские инсинуации — часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских Вооружённых сил, — сказано в сообщении дипмиссии.

Сотрудники посольства призвали уделять внимание фактам и сообщать о преступлениях украинской теробороны.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что Россия надеется на торжество здравого смысла в вопросе предполагаемых поставок дальнобойных ракетных вооружений из США на Украину. Он отметил, что Кремль исходит из заявлений официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение в этом вопросе ещё не принято. Он добавил, что Москва неоднократно доносила до американского руководства своё видение этой ситуации.