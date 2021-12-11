Посольство РФ в США выразило соболезнования в связи с жертвами ураганов

Соболезнования родственникам погибших в результате ураганов в США выразило посольство России. Обращение размещено на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ураганы и торнадо обрушились на целый ряд американских штатов, включая Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Больше всего жертв зарегистрировано в штате Кентукки. Там погибли 70 человек. Губернатор Кентукки Энди Бешир считает, что в результате разгула стихии погибли по меньшей мере 100 человек.

В свою очередь, президент США Джо Байден назвал ураганы самыми крупными в истории.

Также ранее стало известно о гибели шести человек на складе компании Amazon. По некоторым оценкам, под завалами могут находиться от 50 до 100 человек.