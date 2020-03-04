Фото: instagram.com/rusvelocycling

Заболевшие в Объединённых Арабских Эмиратах два российских гражданина являются членами велокоманды «Газпром-Русвело», принимавшей участие в гонке «Тур ОАЭ 2020», сообщает посольство.

По данным ведомства, оба инфицированных спортсмена госпитализированы и им оказывается необходимая медпомощь. Также российские дипломаты поддерживают связь с остальными членами команды, которые сейчас находятся на карантине в одном из отелей Абу-Даби.

Ранее члены велокоманды обратились к Международному союзу велосипедистов (UCI) и министерствам иностранных дел России и других стран, граждан которых также удерживают на карантине в отеле, с просьбой вмешаться в ситуацию.

Сотрудники и члены команды дважды прошли медицинские тестирования на наличие коронавируса. Результаты тестов — отрицательные. Несмотря на это, местные власти продолжают удерживать российскую команду без объяснения причин. Она остается изолированной на четвёртом этаже отеля вместе с двумя командами из Франции, — утверждают в команде.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐµÐ»Ð¾ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð° Â«ÐÐ°Ð·Ð¿ÑÐ¾Ð¼-Ð ÑÑÐÐµÐ»Ð¾Â» ÑÐµÑÑÐ¾Ð¹ Ð´ÐµÐ½Ñ ÑÐ´ÐµÑÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑÑÑ Ð² Ð¾ÑÐµÐ»Ðµ Ð² ÐÐÐ­ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ°Ñ Ð²ÐµÐ»Ð¾ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð° Â«ÐÐ°Ð·Ð¿ÑÐ¾Ð¼-Ð ÑÑÐÐµÐ»Ð¾Â» ÑÐµÑÑÐ¾Ð¹ Ð´ÐµÐ½Ñ Ð¾ÑÑÐ°ÐµÑÑÑ Ð·Ð°Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ð² Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸Ð· Ð¾ÑÐµÐ»ÐµÐ¹ ÐÐ±Ñ-ÐÐ°Ð±Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ Ð¾ÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ð´Ð²ÑÑ ÑÑÐ°Ð¿Ð¾Ð² Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ð½ÐµÐ²Ð½Ð¾Ð¹ Ð³Ð¾Ð½ÐºÐ¸ Â«Ð¢ÑÑ ÐÐÐ­Â» Ð² ÑÐ²ÑÐ·Ð¸ Ñ ÑÐ°ÑÐ¿ÑÐ¾ÑÑÑÐ°Ð½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑÐ°. Ð¡Ð¾ÑÑÑÐ´Ð½Ð¸ÐºÐ¸ Ð¸ ÑÐ»ÐµÐ½Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ Ð´Ð²Ð°Ð¶Ð´Ñ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ»Ð¸ Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÑÐ¸Ð½ÑÐºÐ¸Ðµ ÑÐµÑÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° Ð½Ð°Ð»Ð¸ÑÐ¸Ðµ ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑÐ°. Ð ÐµÐ·ÑÐ»ÑÑÐ°ÑÑ ÑÐµÑÑÐ¾Ð² â Ð¾ÑÑÐ¸ÑÐ°ÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÐµ. ÐÐµÑÐ¼Ð¾ÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑÐ¾, Ð¼ÐµÑÑÐ½ÑÐµ Ð²Ð»Ð°ÑÑÐ¸ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð°ÑÑ ÑÐ´ÐµÑÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÑÑ ÑÐ¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ Ð±ÐµÐ· Ð¾Ð±ÑÑÑÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑÐ¸ÑÐ¸Ð½. ÐÐ½Ð° Ð¾ÑÑÐ°ÐµÑÑÑ Ð¸Ð·Ð¾Ð»Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ð½Ð° ÑÐµÑÐ²ÑÑÑÐ¾Ð¼ ÑÑÐ°Ð¶Ðµ Ð¾ÑÐµÐ»Ñ Ð²Ð¼ÐµÑÑÐµ Ñ Ð´Ð²ÑÐ¼Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð°Ð¼Ð¸ Ð¸Ð· Ð¤ÑÐ°Ð½ÑÐ¸Ð¸. ÐÐ°Ð¶Ð½Ð¾ Ð¾ÑÐ¼ÐµÑÐ¸ÑÑ, ÑÑÐ¾ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ 500 ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¸Ð· ÑÐ¸ÑÐ»Ð° ÑÑÐ°ÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ð¸ Ð¾ÑÐ³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¾ÑÐ¾Ð² Ð³Ð¾Ð½ÐºÐ¸ ÐºÐ¾Ð½ÑÐ°ÐºÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð½Ð° Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¿ÑÑÐ¸ Ð´Ð½ÐµÐ¹. ÐÐ¾ Ð² ÑÐµÑÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿ÐµÑÐ²ÑÑ Ð´Ð½ÐµÐ¹ Ð¸Ð·Ð¾Ð»ÑÑÐ¸Ð¸ Ð¸Ð· Ð¾ÑÐµÐ»Ñ Ð±ÑÐ»Ð¸ Ð¾ÑÐ²Ð¾Ð±Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ñ 16 ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´-ÑÑÐ°ÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð³Ð¾Ð½ÐºÐ¸ Ð¸ ÑÐ¾ÑÑÑÐ´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ð¼ÐµÑÐ¾Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐ¸Ñ. ÐÐ° Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ð·Ð°ÑÐ¸ÐºÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð° Ð¾ÑÐµÑÐµÐ´Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð¿ÑÑÐºÐ° Ð·Ð°Ð±ÑÐ°ÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð· ÑÐ¾ÑÑÐ¸ÑÐ½ Ð² Ð³Ð¾ÑÐ¿Ð¸ÑÐ°Ð»Ñ ÑÐºÐ¾Ð±Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð±ÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ. ÐÑÐ¸ ÑÑÐ¾Ð¼ Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÑÐ¸Ð½ÑÐºÐ¸Ðµ ÑÐ¾ÑÑÑÐ´Ð½Ð¸ÐºÐ¸ Ð¸ Ð¿ÑÐµÐ´ÑÑÐ°Ð²Ð¸ÑÐµÐ»Ð¸ Ð²Ð»Ð°ÑÑÐ¸ Ð½Ðµ Ð¿ÑÐµÐ´Ð¾ÑÑÐ°Ð²Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾ÑÐ¸ÑÐ¸Ð°Ð»ÑÐ½ÑÐµ Ð´Ð¾ÐºÑÐ¼ÐµÐ½ÑÑ. Ð ÑÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´ÑÑÐ²Ð¾ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ Â«ÐÐ°Ð·Ð¿ÑÐ¾Ð¼-Ð ÑÑÐÐµÐ»Ð¾Â» Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸Ñ ÐÐµÐ¶Ð´ÑÐ½Ð°ÑÐ¾Ð´Ð½ÑÐ¹ ÑÐ¾ÑÐ· Ð²ÐµÐ»Ð¾ÑÐ¸Ð¿ÐµÐ´Ð¸ÑÑÐ¾Ð² (UCI), Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÐµÑÑÑÐ²Ð° Ð¸Ð½Ð¾ÑÑÑÐ°Ð½Ð½ÑÑ Ð´ÐµÐ» Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð¸ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ñ ÑÑÑÐ°Ð½, Ð³ÑÐ°Ð¶Ð´Ð°Ð½Ðµ ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÑ ÑÐ´ÐµÑÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÑÑÑÑ Ð² Ð¾ÑÐµÐ»Ðµ, Ð¿ÑÐ¸Ð½ÑÑÑ Ð¼ÐµÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑÐ°Ð·ÑÐµÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐ¸ÑÑÐ°ÑÐ¸Ð¸. #GazpromRusVelo #Ð²ÐµÐ»Ð¾ÑÐ¿Ð¾ÑÑ #Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµÐ¼Ð·Ð°Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ #UAE #covid19 #coronavirus #Ð¼Ð¸Ð´ #ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑ #Ð½Ð¾Ð²Ð¾ÑÑÐ¸ÑÐ¿Ð¾ÑÑÐ° #Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÐµÑÑÑÐ²Ð¾Ð¸Ð½Ð¾ÑÑÑÐ°Ð½Ð½ÑÑÐ´ÐµÐ» @mid.rus #cycling #ciclismo #uci @uci_cycling @russianemirates

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Gazprom - RusVelo Cycling Team (@rusvelocycling)

Как писал NEWS.ru ранее, несмотря на оптимистичные сообщения китайских медиков о том, что эпидемия коронавируса COVID-19 идёт на спад, география заболевания лишь расширяется, а влияние его на мировую политику, экономику и спорт всё ощутимее. Многие запланированные на весну крупные международные мероприятия уже отменены или перенесены. И число подобных случаев, вероятно, будет увеличиваться.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях