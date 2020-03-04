https://static.news.ru/photo/44696a4e-5d96-11ea-94b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/rusvelocycling

Заболевшие в Объединённых Арабских Эмиратах два российских гражданина являются членами велокоманды «Газпром-Русвело», принимавшей участие в гонке «Тур ОАЭ 2020», сообщает посольство.

По данным ведомства, оба инфицированных спортсмена госпитализированы и им оказывается необходимая медпомощь. Также российские дипломаты поддерживают связь с остальными членами команды, которые сейчас находятся на карантине в одном из отелей Абу-Даби.

Ранее члены велокоманды обратились к Международному союзу велосипедистов (UCI) и министерствам иностранных дел России и других стран, граждан которых также удерживают на карантине в отеле, с просьбой вмешаться в ситуацию.

Сотрудники и члены команды дважды прошли медицинские тестирования на наличие коронавируса. Результаты тестов — отрицательные. Несмотря на это, местные власти продолжают удерживать российскую команду без объяснения причин. Она остается изолированной на четвёртом этаже отеля вместе с двумя командами из Франции, — утверждают в команде.

Как писал NEWS.ru ранее, несмотря на оптимистичные сообщения китайских медиков о том, что эпидемия коронавируса COVID-19 идёт на спад, география заболевания лишь расширяется, а влияние его на мировую политику, экономику и спорт всё ощутимее. Многие запланированные на весну крупные международные мероприятия уже отменены или перенесены. И число подобных случаев, вероятно, будет увеличиваться.