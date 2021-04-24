Посольство РФ в Минске ответило на высылку дипломатов шуткой про пенисы

https://static.news.ru/photo/1c3ec37c-a4f1-11eb-9700-96000091f725_660.jpg Фото: embassyruminsk/facebook.com

Посольство России в Белоруссии весьма оригинальным образом ответило на твит главы МИД Латвии Габриэлюса Ландсбергиса о высылке российских дипломатов. В официальном Twitter-аккаунте дипмиссии появился хештег SmallDickEnergy («Энергия маленького члена»). Позднее данное сообщение удалили, однако в Сети успел распространиться его скрин.

Латвия, Эстония и Литва решили проявить солидарность с Чехией и выслать двух сотрудников посольства России за их деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом, — написал Ландсбергис в Twitter.

Посольство России в Белоруссии процитировало министра в своём аккаунте и сопроводило его сообщение хештегом на английском языке. Ряд пользователей соцсети раскритиковали запись российского посольства, а некоторые извинились перед гражданами Литвы.

Ранее стало известно, что власти Литвы, Эстонии и Латвии объявили о высылке российских дипломатов из страны в знак солидарности с Чехией. Министры иностранных дел республик в своих заявлениях подчеркнули, что не потерпят «подрывной деятельности» на территории своих партнёров.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

В посольстве России в Вильнюсе ранее заявили, что решение литовских властей о высылке российских дипломатов из страны является немотивированным.