Посольство РФ в Британии: претензии Киева на имущество СССР безосновательны

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В посольстве России в Великобритании заявили, что претензии Украины на часть российской собственности за рубежом, высказанные украинским послом в Великобритании Вадимом Пристайко, не имеют никаких оснований в международном праве. Дипломаты заявили, что Москва в качестве единственного правопреемника СССР взяла на себя ответственность за все советские долги в размере 110 миллиардов долларов и полностью погасила их, пишет РИА Новости.

Для того чтобы Украина сегодня могла претендовать на какую-либо долю этой собственности, киевские власти должны были взять на себя соразмерную долю советских долгов, чего они не сделали, — сказано в пресс-релизе посольства.

Представители российской дипмиссии указали на то, что Украина с 1991 по 2013 год получила финансовую помощь от России в виде льготных тарифов на энергоносители, кредитов и торговых льгот в размере более 250 миллиардов долларов.

Сенатор Алексей Пушков в свою очередь предложил Киеву возместить Москве часть долга СССР, который она погасила в одиночку. Парламентарий добавил, что Украина привыкла требовать, «будто ей все должны».