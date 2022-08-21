Посольство РФ: утверждения Госдепа об отравлении Навального бездоказательны Посольство РФ в США назвало утверждения Госдепа об отравлении Навального бездоказательными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Утверждения Государственного департамента США об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального бездоказательны. Уголовное дело в его отношении не является политически мотивированным. Такое заявление сделали в посольстве России в США. Текст размещён в Telegram-канале диппредставительства.

Заявления об отравлении «блогера» абсолютно бездоказательны. Уголовное дело в отношении россиянина не является политически мотивированным. Он отбывает наказание на основании решения суда, принятого в соответствии с российским законодательством, — говорится в заявлении.

Также российские дипломаты назвали лживыми сообщения Госдепа о том, что Россия обладает химическим оружием. В диппредставительстве заявили, что в 2017 году РФ ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ и это «Вашингтону хорошо известно».

Этот факт официально подтвержден ОЗХО, — подчеркнули в ведомстве.

Там также добавили, что США до настоящего времени не ликвидировали свои запасы отравляющих веществ, призвали не уклоняться от международных правовых обязательств и не вмешиваться во внутренние дела российского государства.

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный 20 августа 2020 года был госпитализирован в Омске, когда ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Местные медики, обследовавшие мужчину, основным диагнозом назвали нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Причины проблем со здоровьем установить не удалось. Ядов в моче Навального омские медики не обнаружили.

Позднее политик был перевезён самолётом на лечение в Германию, после чего правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков сообщило, будто бы Навальный был отравлен субстанцией из группы боевых веществ «Новичок». Также кабмин Германии сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО по запросу Берлина начала расследование инцидента.