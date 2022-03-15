Кампания Вашингтона по возложению на Россию вины за рост на бензин в США является попыткой заработать политические очки на русофобии. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, оно опубликовано в Telegram-канале диппредставительства. Дипломаты подчеркнули, что страна является надёжным поставщиком энергоресурсов.

Ранее сало известно, что Белый дом подключил блогеров к кампании «по возложению вины за топливный кризис в США на российское руководство».

Данная новость подтверждает стремление Вашингтона зарабатывать политические очки за счёт русофобии. Трезво мыслящим людям понятно, что образ внешнего врага в лице нашей страны нужен правящим кругам для оправдания собственных провалов в решении внутриамериканских проблем, — прокомментировали в посольстве.

Там пояснили, что причиной инфляции и роста цен стали «необеспеченные триллионные финвливания в экономику, а также санкционные войны против неугодных государств». Что касается России, то она является надёжным поставщиком энергетических ресурсов, доказавшим это «десятилетиями взаимовыгодного партнёрства со всеми государствами мира».

Не мы отказались от поставок топлива в США. Администрация, игнорируя потребности простых граждан, сама прекратила покупать у нас углеводороды, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Он отметил, что в США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.

В этой связи стало известно, что цены на бензин на заправках в Соединённых Штатах достигли исторического максимума. Отмечается, что стоимость бензина преодолела отметку в $4,17 за галлон (3,785 литра). Предыдущий рекорд в $4,11 за галлон был зафиксирован в 2008 году.