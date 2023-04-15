Посольство РФ оценило заявление МИД Молдавии о трибунале над Россией Посольство РФ осудило заявление МИД Молдавии о создании трибунала над Россией

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Посольство РФ в Молдавии в Telegram осудило позицию МИД республики по созданию спецтрибунала над РФ по окончании боевых действий. В диппредставительстве подчеркнули, что никаких конкретных фактов, указывающих на преступления со стороны российских сил, у Молдавии нет. При этом бойцы ВСУ продолжают ежедневно пытать российских солдат и мирных жителей Украины, подчеркнули в посольстве.

Оправданно напомнить тем, кто так скоро решил примерить мантию судьи: вердикт, как правило, выносится на основании неопровержимых доказательств и фактов. <...> Почему внешнеполитическое ведомство Молдавии предпочитает не видеть доказанные независимой международной комиссией ООН военные преступления ВСУ, в числе которых зверские пытки и казни пленных российских солдат, расправы над мирным населением и целенаправленное разрушение Донбасса? — говорится в сообщении.

В апреле в соцсетях распространился ролик с кадрами, на которых неустановленные люди в военной форме казнят другого человека в камуфляже. На видео рядом с жертвой был запечатлен бронежилет с украинской символикой и нашивкой «Каратель». Молдавский МИД утверждает, что таким образом российские силы казнили бойца ВСУ. Именно поэтому власти страны и поддержали создание спецтрибунала над российскими силами

Российское посольство в Кишиневе подчеркнуло, что никаких конкретных фактов, указывающих на причастность российских солдат к убийству украинского военнослужащего, сейчас нет.

В связи с появлением медиафайла с обезглавливанием якобы украинского военнослужащего в адрес нашего государства последовали скоропалительные и огульные обвинения Министерства иностранных дел и европейский интеграции Республики Молдова. <...> На данный момент достоверность видео, равно как и национальная принадлежность людей в камуфляжной форме не установлены. Генпрокуратурой России инициирована проверка по данному эпизоду, — уточнили в диппредставительстве.

Накануне пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала аудиосообщение связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что бойцы частной военной компании не имеют отношения к казни украинского солдата. До этого основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что на видеозаписи убийства украинского военнослужащего опознали бойцов ЧВК «Вагнер».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опубликованные кадры обезглавливания военного ужасными. Спикер Кремля подчеркнул, что с учетом большого количества фейков в Сети необходимо проверить достоверность этого видео.