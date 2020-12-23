Посольство РФ призвало США продлить ДСНВ во благо двух стран и всего мира

https://static.news.ru/photo/29929976-44df-11eb-8389-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Pres

Посольство России в США обратилось к Вашингтону с призывом до 5 февраля 2021 года продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

В своём заявлении представители посольства подчеркнули, что продление Договора даст двум странам дополнительное время для нахождения точек соприкосновения «в способах адаптации режима контроля над вооружениями к нынешней обстановке в сфере безопасности» и напомнили, что предложение главы РФ Владимира Путина продлить соглашение на пять лет без дополнительных условий остаётся в силе.

В обращении указывается также, что действующее пока соглашение — последняя двусторонняя договорённость, чётко ограничивающая крупнейшие ядерные арсеналы. К концу текущего года российская и американская стороны провели 328 инспекций ракетных баз, подводных лодок и бомбардировщиков, обменялись более 21 тыс. уведомлений о состоянии наступательных вооружений.

Продление договора, резюмировали в диппредставительстве, направлено на благо обеих стран и всего мира.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США подразумевает, что каждая держава сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем общее число таких вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок.

Как писал NEWS.ru, замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что Москва неоднократно отвергала предложения Вашингтона о проведении встреч по продлению ДСНВ.