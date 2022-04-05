Посольство РФ призвало США прекратить поставки летального оружия Украине

Представители посольства России в США призвали Вашингтон прекратить поставки летального вооружения на Украину, заявив, что это провоцирует всё новые и новые жертвы среди украинцев. Как сообщается в официальном Telegram-канале диппредставительства, при отступлении силы ВСУ и нацбатальоны оставляют на позициях целые партии переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов.

Поводом для этих заявлений стали высказывания старшего заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс, которая заявила об угрозе от неразорвавшихся российских боеприпасов, якобы оставленных войсками РФ на территории Украины. Не меньшую озабоченность вызывает решение украинских властей раздать полученное от американцев оружие пополнившим отряды теробороны радикалам и уголовникам, что привело к росту случаев мародёрства, убийств и грабежей.

Призываем Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями, — сказано в сообщении.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что его страна нуждается в противоракетных системах, которые смогут «закрыть» воздушное пространство страны. Глава государства подчеркнул, что Киев готов заплатить за их поставки.

До этого стало известно, что Украине могут быть переданы средства ПВО и иное вооружение. Переговоры по этому вопросу якобы ведутся между администрацией Байдена и европейскими партнёрами. Киев при этом надеется получить зенитные ракетные комплексы С-300.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада, снабжающие Украину летальным оружием, создают угрозу для самих себя. По его словам, поставки переносных зенитно-ракетных комплексов могут представлять опасность для гражданской авиации в украинском небе.