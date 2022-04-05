Посольство РФ призвало США прекратить поставки летального оружия Украине

Представители посольства России в США призвали Вашингтон прекратить поставки летального вооружения на Украину, заявив, что это провоцирует всё новые и новые жертвы среди украинцев. Как сообщается в официальном Telegram-канале диппредставительства, при отступлении силы ВСУ и нацбатальоны оставляют на позициях целые партии переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов.
Поводом для этих заявлений
Призываем Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями, — сказано в сообщении.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что его страна нуждается в противоракетных системах, которые смогут «закрыть» воздушное пространство страны. Глава государства подчеркнул, что Киев готов заплатить за их поставки.
До этого стало известно, что Украине могут быть переданы средства ПВО и иное вооружение. Переговоры по этому вопросу якобы ведутся между администрацией Байдена и европейскими партнёрами. Киев при этом надеется получить зенитные ракетные комплексы С-300.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада, снабжающие Украину летальным оружием, создают угрозу для самих себя. По его словам, поставки переносных зенитно-ракетных комплексов могут представлять опасность для гражданской авиации в украинском небе.