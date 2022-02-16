Посольство РФ призвало США не подпитывать «милитаристский угар» СМИ

Россия призывает Госдепартамент США не подпитывать «милитаристский угар» средств массовой информации, пытаясь уличить Москву в распространении дезинформации по ситуации на Украине. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне. Дипломаты рекомендовали американским коллегам сосредоточить внимание не действительно важных вопросах внутриукраинского конфликта. Соответствующее сообщение опубликовано на странице российского диппредставительства в социальной сети Facebook.

Призываем Госдепартамент не подпитывать «милитаристский угар» журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта, — говорится в сообщении посольства.

Так дипломаты прокомментировали интервью представителя Госдепартамента США Неда Прайса телеканалу CNN. В ходе беседы чиновник пытался уличить Россию в распространении недостоверной информации об Украине. В посольстве РФ предположили, что «раскрученный маховик антироссийской истерии» не позволяет американским дипломатам смотреть на вещи объективно.

Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается. Дошло до того, что накануне интервью с Недом Прайсом СNN в ходе прямого репортажа из Киева, по сути, запустил обратный отсчет мнимому вторжению, назначенному телеканалом на утро 16 февраля, — отметило посольство РФ.

Новостное агентство Reuters запустило прямую трансляцию с киевского Майдана после ряда сообщений западных СМИ о том, что Россия начнёт своё «вторжение» на Украину в ночь на 16 февраля. По мнению западных журналистов, «вторжение» России должно было начаться в 03:00 по местному времени (04:00 мск).

Британский таблоид Mirror ранее опубликовал материал, где указано точное время «наступления» российских войск на Украину. Британские журналисты, ссылаясь на данные американской разведки, заявили, что Россия начнёт «вторжение» 16 февраля в три часа ночи по местному времени. При этом, по информации издания, первой нанесёт удар по военной инфраструктуре Украины российская авиация, а затем начнётся наземная операция.