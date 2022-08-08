Посольство РФ призвало американские СМИ «прекратить русофобские измышления» Посольство РФ призвало СМИ «прекратить русофобские измышления» относительно ударов по ЗАЭС

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Посольство России в США призвало американских журналистов прекратить «русофобские измышления». Этот призыв последовал после сообщений прессы, обвинившей ВС РФ в ударах по Запорожской АЭС. Соответствующий текст опубликован в Telegram-канале российского диппредставительства.

Призываем Организацию Объединённых Наций и Международное агентство по атомной энергии <...> принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. А американских журналистов — прекратить горланить русофобские измышления, — говорится в комментарии.

По словам дипломатов, обстрелы Запорожской АЭС создают реальную угрозу ядерной безопасности, причём не только на Украине или в России, но и в по всей Европе.

Ранее военно-гражданская администрация Энергодара сообщила об ударе из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по территории Запорожской АЭС. Это произошло в ночь с 6 на 7 августа. Отмечается, что обломки запущенной ракеты приземлились в 400 метрах от главного энергоблока.

Под ударом оказался район сухого хранилища использованного ранее ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Прилегающая же к атомной электростанции территория была повреждена поражающими элементами, а действующий энергоблок был едва не задет осколками боеприпаса.