Посольство РФ предупредило об угрозах ядерной безопасности Европы Посольство РФ в США: обстрелы Запорожской АЭС ВСУ угрожают ядерной безопасности Европы

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ) создают угрозу ядерной безопасности как непосредственно в республике, так и по всей Европе. Об этом говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне. Оно опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

Обстрелы Запорожской АЭС формированиями ВСУ имеют преднамеренный характер. Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы, — говорится в сообщении.

Ранее российская сторона сообщала, что за последние месяцы ВСУ совершили ряд действий с помощью беспилотных летательных средств, направленных на нарушение нормального функционирования станции, запугивание персонала и создание угрозы ядерной катастрофы.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодар. Она является самой крупной по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта контролируется российскими военными.