Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Планы Вашингтона ослабить позиции Москвы на европейском энергетическом рынке при помощи СПГ являются «утопией». В этом не поможет американцам даже союз с Катаром и другими ближневосточными странами, заявил научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань в статье, опубликованной «Хуаньцю шибао».

Автор публикации указал, что это не первый случай, когда Вашингтон начинает «стратегический захват союзников». Во времена холодной войны США препятствовали энергетическому сотрудничеству между европейскими странами и СССР. На этот раз...