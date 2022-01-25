Посольство РФ: поставляемое США оружие окажется в руках украинских боевиков
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:41, 26 января 2022
Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press
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Посольство России в Вашингтоне заявило, что оружие, которое США поставляют на Украину, позже окажется в руках местных боевиков и террористов. Они получат карт-бланш на силовые акции в Донбассе, отметили дипломаты в Facebook.
Пресс-службы Госдепа и Пентагона чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму. Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине, — подчеркнули в дипмиссии.
Дипломаты считают, что неонацисты получат право на провокации в Донбассе вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона.
Ранее стало известно, что с 22 января в Киеве приняли три партии оружия из США. Постпредство России при ООН заявило, что США и Североатлантический альянс «наводнили» Украину вооружениями и «бесчисленными» советниками. При этом они рассказывают соотечественникам о скоплении российских войск, культивируя среди них русофобию, и забывают уточнить, это российские силы находятся на российской территории.