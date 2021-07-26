Посольство РФ отвергло обвинения Парижа о связях с антипрививочниками
Евгений Бугров
Евгений Бугров
22:48, 26 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российское посольство во Франции отреагировало в Facebook на слова лидера парламентской фракции партии «Вперёд, Республика!» Кристофа Кастанера о якобы причастности Москвы к группам антипрививочников в соцсетях.
Французский политик ранее утвердительно ответил на вопрос о том, может ли Россия или другие страны стоять за данными сообществами.
С удивлением и возмущением восприняли заявление Кристофа Кастанера о том, что за группами «антипрививочников» в соцсетях могут стоять «Россия или другие страны». Хотели бы подчеркнуть, что мы принципиально выступаем за максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса, — подчеркнули дипломаты.
В посольстве также указали, что Россия «не приемлет политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин — «Спутник V».
Ранее стало известно, что огромную услугу коронавирусу оказывают россияне, которые отказываются вакцинироваться. Врач-эпидемиолог районной клинической больницы города Видное Ольга Ненастина отметила, что уменьшить шансы вируса на мутации можно, если вакцинировать большую часть населения планеты.