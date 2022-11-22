Посольство России осудило реакцию США на видео с пленными военными Посольство РФ осудило реакцию США на видео вероятного расстрела российских пленных

Фото: Алексей Агарышев/РИА Новости

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне

В посольстве России в Вашингтоне заявили о том, что реакция США на «расстрел российских военных» демонстрирует. что американская сторона «способствует чувству укрепления безнаказанности неонацистов на Украине». Об этом говорится в тексте, опубликованном в Telegram-канале российского диппредставительства. Такая реакция последовала на слова посла США по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак.

Представитель США ранее заявила, что американские власти отслеживают сообщения о ситуации в Донбассе и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву.

Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами, которые не стали замалчивать трагедию, — говорится в заявлении российской дипмиссии.

Дипломаты также отметили, что Москва неоднократно говорила о превращении США в одну из сторон конфликта по причине поставок вооружения на Украину и передачи разведданных. В дипмиссии считают, что таким образом Штаты «загоняют российско-американские отношения в тупик».

Ранее в Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых, как утверждалось, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. Журналист Bild Джулиан Ропке призвал расследовать инцидент в соответствии с верховенством закона. При этом СМИ указывали, что один из пленных солдат, судя по видео, решил не сдаваться и открыл огонь по противнику.

Агентство Associated Press сообщило, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине занимается изучением видео, на котором, предположительно, украинские военные расстреливают российских пленных. В ООН подчеркнули, что все подобные происшествия должны быть расследованы должным образом.