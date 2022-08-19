Посольство РФ обвинило США во лжи вокруг ситуации с ЗАЭС Посольство РФ: риторика США толкает Украину к реализации планов, чреватых катастрофой

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Посольство России в США заявило о том, что ложь Вашингтона по ситуации вокруг Запорожской АЭС подталкивает украинских военных к реализации планов, которую могут оказаться чреваты техногенной катастрофой. Об этом говорится в тексте, опубликованном в Telegram-канале российского диппредставительства.

По информации военных, ВСУ ведет регулярные обстрелы Энергодара, окрестных сёл и прилегающей к городу территории АЭС. По мнению начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, целью данных действий является попытка создания зоны отчуждения до 30 километров, ввод международных сил и обвинение РФ в ядерном терроризме.

Замалчивание администрацией этих фактов недопустимо и лишь поощряет безнаказанность Киева. Между тем под хвалебную риторику Вашингтона киевский режим продолжает систематически наносить удары по ЗАЭС, — говорится в сообщении посольства.

Также дипмиссия в своем тексте опровергает предположения Госдепартамента США о том, что РФ пренебрегает вопросами ядерной безопасности и применяет к сотрудникам АЭС насилие. Дипломаты назвали подобные заявления «откровенной ложью».

В посольстве заявили, что риторика Штатов подталкивает ВСУ к реализации планов, чреватых техногенной катастрофой, с последствиями которой Европе предстоит справляться не одно десятилетие.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что демилитаризация Запорожской АЭС (ЗАЭС) приведет к перерыву в спецоперации по защите Донбасса. Он добавил, что Россия на этот шаг не пойдёт. Так бывший дипломат прокомментировал призыв главы ООН вывести с территории ЗАЭС российских военнослужащих.