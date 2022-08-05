Посольство РФ обвинило США в «охоте» на выезжающих за рубеж россиян Посольство РФ: США развернули «охоту» на российских граждан при их выезде за границу

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации

США ведут настоящую «охоту» на российских граждан, выезжающих за границу. С 2008 года зафиксировано более 50 случаев задержания соотечественников. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Соответствующий комментарий размещён в Telegram-канале диппредставительства

В посольстве напомнили, что в настоящее время в американских тюрьмах и СИЗО содержатся около 100 россиян. Большинство из них, по словам дипломатов, отбывают наказание за совершение «ненасильственных преступлений».

Более того, Вашингтоном развернута настоящая «охота» на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано более 50 таких случаев, — говорится в сообщении дипмиссии.

Также дипломаты подчеркнули, что россияне, оказавшиеся в руках американских правоохранителей, «как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов», их «склоняют к признанию вины и сделке со следствием, несмотря на надуманность обвинений», а если те отказываются, «приговаривают к значительным тюремным срокам».

Ранее российский суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам колонии. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Спортивные достижения двукратной олимпийской чемпионки и частичное признание вины суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств.