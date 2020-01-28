Посольство РФ в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда россиян из провинции Хубэй, которая стала очагом вспышки коронавируса. На данной территории могут находиться до 140 граждан РФ.
Об этом
Агентство отмечает, что в настоящий момент власти КНР стараются сохранить текущий режим пребывания иностранцев в Хубэе. Приезжим рекомендовано «соблюдать необходимые меры по профилактике заболевания».
Власти провинции заявляют о готовности оказывать иностранцам «максимальную поддержку» и обещают снабжать жителей региона продуктами питания и предметами первой необходимости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число умерших от нового коронавируса в Китае продолжает расти. К настоящему времени известно о 106 жертвах пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Отмечается, что в китайской провинции Хубэй только 27 января ушли из жизни 24 заражённых человека. При этом выявлен 1291 новый случай заражения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен