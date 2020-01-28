Фото: Zhang Yuwei/Xinhua/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал виновных в том, что в Сирии никак не наступит перемирие. По его словам, к этому якобы причастна в том числе Россия.

Циничные действия России, иранского режима, Хезболлах и режима Асада напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии. Мы осуждаем эти варварские атаки и призываем к немедленному перемирию, — говорится в сообщении...