Фото: Zhang Yuwei/Xinhua/Global Look Press

Посольство РФ в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда россиян из провинции Хубэй, которая стала очагом вспышки коронавируса. На данной территории могут находиться до 140 граждан РФ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

Агентство отмечает, что в настоящий момент власти КНР стараются сохранить текущий режим пребывания иностранцев в Хубэе. Приезжим рекомендовано «соблюдать необходимые меры по профилактике заболевания».

Власти провинции заявляют о готовности оказывать иностранцам «максимальную поддержку» и обещают снабжать жителей региона продуктами питания и предметами первой необходимости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число умерших от нового коронавируса в Китае продолжает расти. К настоящему времени известно о 106 жертвах пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Отмечается, что в китайской провинции Хубэй только 27 января ушли из жизни 24 заражённых человека. При этом выявлен 1291 новый случай заражения.

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