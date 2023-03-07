Посольство РФ не удовлетворили встречи Антонова с коллегами из Госдепа В посольстве РФ оценили встречи Антонова в Госдепе США как неудовлетворительные

Фото: Ting Shen/Global Look Press

Характер встреч посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова можно считать неудовлетворительным. Об этом заявили в российской дипмиссии. Там отметили, что российскую позицию часто просто не хотели выслушивать. Ранее о встречах Антонова с американскими коллегами рассказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Официальный представитель Госдепартамента если и не лукавит, то по крайней мере не договаривает о характере такого взаимодействия. Подтверждая сам факт имевших место бесед российского посла, тем не менее он забывает о том, что такого рода контакты являются единичными, — заявил пресс-секретарь посольства РФ Игорь Гиренко.

Он отметил, что Антонов далеко не всегда имеет возможность быстро и оперативно выполнить поручение Москвы, поскольку его отказываются принимать руководители внешнеполитического ведомства или перенаправляют к «чиновникам невысокого уровня». Также пресс-секретарь рассказал о случаях, когда российский дипломат не мог изложить позицию Москвы, поскольку «его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России».

Гиренко отметил серьезную озабоченность, которую вызывает отсутствие обратной связи с Госдепом по ряду проблем. По мнению пресс-секретаря, «ситуацию необходимо выправлять», поскольку «это отвечает интересам обеих сторон».

Ранее Нед Прайс сообщил о том, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов некоторое время назад общался с американскими коллегами — дипломатами. По его словам, данное общение проходило в рамках линии связи между РФ и США, которая продолжает оставаться открытой, а сам Антонов является при этом «одним из аспектов коммуникации».