Посольство РФ нашло позитив в заявлении Госдепа о Минских соглашениях

Слова представителя Госдепартамента США Неда Прайса о необходимости реализации Минских соглашений является позитивным сигналом. Такое мнение выразило посольство России в США. Соответствующее заявление российского диппредставительства размещено на его странице в социальной сети Facebook. При этом дипломаты заострили внимание на продолжении попыток обвинить Москву в срыве договорённостей.

Нед Прайс в ходе брифинга заявил о полной имплементации Минских соглашений. Он отметил, что в них заключается путь к разрядке напряжённости вокруг Украины. При этом Прайс обвинил Россию в их нарушении.

Считаем позитивным сигналом заявление представителя госдепартамента Прайса о необходимости полной реализации Минских соглашений. <...> Вместе с тем отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с «больной головы на здоровую» и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договорённостей, — говорится в заявлении российского посольства.

Дипломаты также напомнили, что РФ не является стороной конфликта, происходящего на Украине, и подчеркнули, что ожидают конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом. Главной задачей они назвали необходимость заставить Украину выполнять обязательства.

В очередной раз напоминаем, что Россия не является стороной конфликта. Поэтому главная задача — заставить украинские власти выполнять свои обязательства. Ждем конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом, — говорится в заявлении.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что мир может оказаться на грани большой войны в случае вступления Украины в НАТО, а стремление Киева вернуть Крым и Донбасс может стать международной проблемой. Он отметил, что при нынешнем статусе Украины разговоры о возврате территорий — личные проблемы и фантомные боли Киева. Однако если страна станет членом Альянса — ситуация изменится.