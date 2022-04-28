Посольство РФ: эксперты в США изучают сведения о биолабораториях на Украине

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В американском экспертном сообшестве присматриваются к установленным Россией фактам работы биолабораторий на Украине. Такое мнение высказали в российской дипмиссии в Вашингтоне. Комментарий посольства по данному вопросу опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

Отмечаем, что американское экспертное сообщество всё скрупулёзнее анализирует вскрытые нашими вооружёнными силами факты о незаконной военно-биологической деятельности Пентагона на Украине, — говорится в тексте.

Дипломаты отметили, что «аналитики справедливо задаются вопросами» по поводу того, что именно исследовалось в лабораториях, финансируемых США. В комментарии также отмечается, что США сохранили в своём законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия, что запрещено международным сообществом. Так, исследования в этой области разрешаются с санкции правительства страны, а «наиболее спорные с точки зрения этики эксперименты проводятся за пределами национальной юрисдикции».

Британская газета Daily Mail обнаружила доказательства причастности сына президента США Джо Байдена Хантера к биолабораториям на Украине. Инвестиционный фонд Хантера Байдена финансировал на Украине американского подрядчика, который специализировался на исследовании смертоносных патогенов, утверждает издание. По данным издания, Хантер Байден также свёл Metabiota с украинской газовой компанией Burisma якобы для «научного проекта» с участием биолабораторий высокого уровня защиты.

Отчёты Минобороны о государственных расходах показывают, что ведомство заключило контракт на $18,4 млн с Metabiota в период с февраля 2014 года по ноябрь 2016 года. Из них более $300 тысяч были выделены на «исследовательские проекты» на Украине.