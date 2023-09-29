Посольство РФ: Британия пытается вмешаться в дела России путем санкций

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Вводя новые санкции против России, Великобритания пытается вмешаться во внутренние дела страны, заявили в посольстве РФ в Лондоне. Таким образом в диппредставительстве отреагировали на новый санкционный список Британии, в который вошел ЦИК РФ. В заявлении, с которым ознакомился ТАСС, говорится, что Лондон пытается поставить под сомнение территориальную целостность России.

Введение 29 сентября неправомерных односторонних ограничений против ряда российских должностных лиц и Центральной избирательной комиссии рассматриваем в качестве очередного юридически ничтожного и тщетного жеста британских властей. Налицо не первая высокомерная попытка Лондона вмешаться во внутренние дела нашей страны и непозволительным образом поставить под сомнение ее территориальную целостность, — считают в посольстве РФ в Великобритании.

Авторы заявления отметили, что британские власти рассуждают о легитимности состоявшихся референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, при этом сами они проводили подобные выборы на Мальвинских (Фолклендских) островах в 2013 году. В посольстве считают, что подобная риторика свидетельствует о двойных стандартах Лондона.

29 сентября власти Британии расширили санкционный список против России на 11 позиций. Помимо ЦИК России, ограничения были введены против главы МЧС Александра Куренкова, депутата Госдумы Александра Сидякина и председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко. В список попала и ЦИК РФ.