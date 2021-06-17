Посольство подтвердило информацию о задержании россиянина в Латвии

https://static.news.ru/photo/676eb17e-cf56-11eb-acbd-96000091f725_660.jpg Посольство России в Латвии Фото: facebook.com/RUSEMBAS

Посольство России в Латвии получило от МИД страны подтверждение информации о задержании россиянина по делу о шпионаже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

17 июня получили ноту МИД Латвии, в которой лишь подтверждается факт задержания гражданина России в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве Службы государственной безопасности Латвии, — заявили в посольстве России в Латвии.

Ранее стало известно, что Власти Латвии задержали российского гражданина по делу о шпионаже. Утверждается, что речь идёт о деле, по которому ранее был арестован депутат Адамсонс. Этот оппозиционный член латвийского парламента подозревается в шпионаже в пользу России. Он был заключён под стражу.

Также ранее сообщалось, что японский телеканал NHK заявил о задержании жителя Японии, который подозревается в передаче России секретных сведений о разработках США. Журналисты утверждают, что мужчина мог передавать Москве на протяжении 30 лет данные о последних технологиях США в космической отрасли.