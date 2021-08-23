Посольство определило личность приплывшего в Японию россиянина

Посольство России в Японии получило сведения о личности гражданина РФ, который приплыл на остров Хоккайдо ради политубежища. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

По данным миграционных властей Японии, речь идёт о российском гражданине по фамилии Нокарде. Посольство РФ продолжает ставить перед японской стороной вопрос о допуске к мужчине сотрудников генерального консульства РФ в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, уточнения состояния здоровья и условий содержания.

Ранее сообщалось, что Япония отказалась раскрыть РФ официальную информацию о россиянине, который, по данным СМИ, приплыл с острова Кунашир ради политубежища. Японские компетентные органы не предоставили информацию генконсульству России в Саппоро.