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Посольство определило личность приплывшего в Японию россиянина

16:27, 23 августа 2021
Посольство определило личность приплывшего в Японию россиянина Фото: Nissy-KITAQ/Global Look Press
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Посольство России в Японии получило сведения о личности гражданина РФ, который приплыл на остров Хоккайдо ради политубежища. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

По данным миграционных властей Японии, речь идёт о российском гражданине по фамилии Нокарде. Посольство РФ продолжает ставить перед японской стороной вопрос о допуске к мужчине сотрудников генерального консульства РФ в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, уточнения состояния здоровья и условий содержания.

Ранее сообщалось, что Япония отказалась раскрыть РФ официальную информацию о россиянине, который, по данным СМИ, приплыл с острова Кунашир ради политубежища. Японские компетентные органы не предоставили информацию генконсульству России в Саппоро.

«Интерфакс» говорил, что речь идёт об уроженце Урала, который получил «дальневосточный гектар» на Кунашире три года назад. А Telegram-канал Mash называл даже имя бежавшего мужчины, но утверждает, что он сахалинец.

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