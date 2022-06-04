Посольство Мексики прокомментировало отказы россиянам в визах по-украински

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Посольство Мексики в России занимается решением проблемы, которая ранее возникла у россиян с получением электронного разрешения на посещение страны. Граждане пожаловались, что при попытке оформить документ у них появлялась надпись на украинском языке об отказе. Как сообщает «МК», в Мексике заверили, что скоро вопрос будет исчерпан.

В посольстве заявили, что сам сайт принадлежит не им, а миграционным властям Мексики. Там рассказали, что уже начали решать эту проблему, и вскоре у россиян снова появится возможность оформить электронную визу.

Ранее стало известно, что если указать на сайте для получения визы российское гражданство, на экране сразу же появлялся украинский текст, в котором говорилось, что анкета не обработана. Отмечается, что въезжать в страну по электронной визе можно с 2017 года, но только воздушным путем. Такое разрешение не нужно гражданам ряда государств, в том числе входящих в Шенгенскую зону, а также жителям Канады, США, Японии и Великобритании.