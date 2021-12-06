Посольство КНР в Вашингтоне назвало решение США о бойкоте Игр манипуляцией

В случае с решением США о дипломатическом бойкоте предстоящей Олимпиады в Пекине речь идёт о политической манипуляции и искажении олимпийского духа, заявило посольство Китая в Вашингтоне, сообщает Reuters. Кроме того, Пекин не высылал никаких приглашений на Игры политикам США.

Никаких приглашений политикам США не отправляли, поэтому этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда... Такое претенциозное действие — всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии, — процитировало агентство слова представителя посольства.

При этом в Китае посчитали, что на проведение международных спортивных соревнований подобные бойкоты никак не отразятся.

На самом деле, никого не волнует, приедут эти люди или нет, и это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, — добавили дипломаты.

Ранее в Белом доме объявили, что отказывается отправлять официальную делегацию на зимнюю Олимпиаду в Пекин. Озвученная причина — нарушения прав человека властями КНР. При этом дипломатический бойкот, как его назвали в Вашингтоне, не относится к участию американских спортсменов. В администрации сказали, что будут их поддерживать на родине.