https://static.news.ru/photo/49097d1a-5f93-11ea-8f47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volkmar Heinz/ZB/Global Look Press

Россиянам чаще отказывают во въезде в Израиль из-за того, что они используют безвизовый режим, чтобы нелегально работать в стране.

Когда такое происходит, и количество таких людей становится выше какой-то планки, то начинается больше внимания к людям из этой страны, — заявил представитель посольства Израиля в России Яков Ливне в интервью телеканалу РБК.

По его словам, Израиль передал России ряд предложений, которые касаются сотрудничества между правоохранительными органами двух стран по вопросам нелегальной миграции. Он подчеркнул, что российской стороне предложено наблюдать за процессом в аэропортах Израиля.

В тех случаях, когда российское посольство обращалось к нам с конкретными вопросами о конкретных людях, задержанные были возвращены, — заявил Ливне.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в 2019 году Израиль отказал россиянам во въезде около шести тысяч раз. Дипломат назвал эту ситуацию «ненормальной». По его словам, российские туристы заявляли, что не могут въехать в Израиль «по непонятным для них причинам».

Ранее NEWS.ru писал, что глава МВД Эстонии призвал Европу готовиться к миграционном кризису. По его словам, коронавирус и новая волна беженцев из Турции приведут к миграционному кризису в Европе.