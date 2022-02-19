Посольство Индии в Киеве призвало сограждан покинуть Украину

Гражданам Индии, в том числе студентам, рекомендуется временно покинуть Украину из-за напряжённости и неопределённости ситуации. Для выезда им следует использовать все доступные авиарейсы, сообщается на сайте посольства страны в Киеве.

Ввиду сохраняющегося высокого уровня напряжённости и неопределённости в отношении ситуации на Украине всем гражданам Индии, чьё пребывание не считается необходимым, и всем индийским студентам рекомендуется временно покинуть Украину, — говорится в тексте.

Дипломаты призвали индусов воспользоваться любыми коммерческими или чартерными рейсами для выезда с Украины. Кроме того, указали, что компания Air India организует для них рейсы из киевского аэропорта Борисполь 22, 24 и 26 февраля.

По состоянию на середину февраля свыше десяти стран призвали своих граждан покинуть Украину или воздержаться от поездок туда. В их числе США, Германия, Франция, Нидерланды, Финляндия, Япония, страны Балтии и другие. Кроме того, дипмиссии ряда государств эвакуировали своих сотрудников на Украине.