Посольства еще нескольких стран предупредили о возможных терактах в России Швеция, Канада и Южная Корея предупредили о возможных терактах в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Посольства Чехии, Швеции и Южной Кореи предупредили о возможных терактах в России. Они призвали своих граждан, находящихся в России, избегать мест массового скопления людей и сообщили об «ухудшении ситуации с безопасностью» в стране. Соответствующие предупреждения опубликованы на сайтах дипломатических служб.

В связи с последними сообщениями о возможных атаках экстремистских группировок в крупных городах России посольство Чешской Республики в Москве призывает граждан Чехии, находящихся на территории России, проявлять особую осторожность. Также рекомендуем избегать мест с большим скоплением людей, — рекомендовало чешское посольство.

Ранее на сайте посольства США в Москве появилась информация, что экстремисты в течение 48 часов могут организовать теракты в российской столице. В диппредставительстве посоветовали американским гражданам избегать больших скоплений людей. Аналогичное извещение появилось на сайте МИД Великобритании.

После этого главред RT Маргарита Симоньян заметила, что предупреждения посольств США и Великобритании об угрозе атак в Москве 8 марта выпущены скоординировано. Она подчеркнула, что если кто-либо из западных стран располагает информацией, то он обязан ее сообщить, иначе это будет пособничеством.