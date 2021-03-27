Посол Японии поддержал позицию Киева по Крыму

https://static.news.ru/photo/be39f4fe-8f01-11eb-b6fc-96000091f725_660.jpg Такаши Кураи Фото: Посольство Японії в Україні / 在ウクライナ日本国大使館 / Embassy of Japan in Ukraine/facebook.com

Токио полностью поддерживает позицию украинских властей по «аннексии Крыма». Об этом заявил посол Японии в Киеве Такаши Кураи.

Дело Крыма — это не только локальный вопрос, то есть речь идёт не только об Украине. Это вопрос безопасности регионального или даже международного уровня, — заявил он в интервью изданию «Украинский тиждень».

Дипломат добавил, что японские власти одобряют инициативу Киева по запуску «Крымской платформы» и рассматривают вопрос о том, как Токио мог бы к ней приобщиться. Он также положительно отозвался о стремлении Украины к европейской и евро-атлантической интеграции.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию «деоккупации» полуострова. «Крымская платформа» в ней названа ключевым внешнеполитическим инструментом объединения международных усилий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины.

Как писал NEWS.ru, немецкий политолог Александр Рар заявил, что в Европе практически все понимают, частью какой страны является Крым. По его словам, трудно представить, чтобы жители полуострова согласились бы на возвращение в состав Украины.