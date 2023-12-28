Посол Японии рассказал об условии передачи США ракет для ЗРК Patriot Посол Японии: передаваемые США ракеты Patriot не будут использовать на Украине

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

ЗРК Patriot

Посол Японии в Москве Акира Муто заявил, что Токио передает США ракеты для ЗРК Patriot, сообщает РИА Новости. В ходе встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко дипломат добавил, что снаряды не будут использованы на Украине.

Муто заявил, что решение о передаче ракет было принято исключительно ради безопасности Японии, мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и что использование ракет не предусмотрено на Украине, — говорится в сообщении.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что решение правительства Японии передать США боеприпасы для противоракетных систем Patriot послужит укреплению безопасности страны и всего Индо-Тихоокеанского региона. До этого Токио мог поставлять Вашингтону только компоненты оборонного оборудования.

Также сообщалось, что Москва примет адекватные меры для обеспечения своей обороноспособности на фоне совместных военных учений Японии, США и Австралии в непосредственной близости от своих границ. Соответствующее заявление опубликовал российский МИД. Посольству Японии заявлен решительный протест. Указано, что РФ рассматривает данную ситуацию как потенциальную угрозу своей безопасности.