Посол Ватикана назвал потенциальное место для переговоров по Украине Посол Ватикана Йозич допустил проведение в Минске мирных переговоров по Украине

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Посол Ватикана в Белоруссии, апостольский нунций Анте Йозич заявил телеканалу СТВ, что Минск может стать подходящей площадкой для возобновления переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он выдвинул предположение, что такие движения «есть на низком или высоком уровне». Он подчеркнул, что Ватикан готов сделать все, что от него зависит, для поддержки мирных инициатив.

Уверен, что Минск может стать центром переговоров вновь. Я предполагаю, что есть такие движения на низком или высоком уровне, — сказал Йозич.

Он при этом подчеркнул, что для достижения результатов любая заинтересованная сторона должна быть открыта к всевозможным предложениям и сценариям.

Ранее La Stampa сообщила, что Ватикан готов стать посредником в возможных переговорах России и Украины и предлагает свою территорию в качестве нейтрального места их проведения. Отмечается, что Ватикан принял такую позицию после встречи папы римского Франциска с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, понтифик указывал, что Ватикан «работает над поиском решений».