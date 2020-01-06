Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран не хочет эскалации ситуации и войны с США, но будет противостоять агрессии.
Иран предпринял пропорциональные действия для самозащиты и сделал своей целью базу, откуда была совершена трусливая вооружённая атака против граждан и высокопоставленных должностных лиц нашей страны. Мы не хотим эскалации или войны, но будем защищать себя перед любой агрессией, — цитирует Джалали ТАСС.
Также он добавил, что Иран может обратиться в международные организации, чтобы противодействовать США.
Как писал NEWS.ru, во время своего запоздалого обращения к нации, которое было посвящено иранской проблеме, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не станет специально применять военную силу для того, чтобы ответить на иранские удары по американским военным объектам в Ираке.