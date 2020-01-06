https://static.news.ru/photo/672607b4-de4c-11e9-8345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран не хочет эскалации ситуации и войны с США, но будет противостоять агрессии.

Иран предпринял пропорциональные действия для самозащиты и сделал своей целью базу, откуда была совершена трусливая вооружённая атака против граждан и высокопоставленных должностных лиц нашей страны. Мы не хотим эскалации или войны, но будем защищать себя перед любой агрессией, — цитирует Джалали ТАСС.

Также он добавил, что Иран может обратиться в международные организации, чтобы противодействовать США.

Как писал NEWS.ru, во время своего запоздалого обращения к нации, которое было посвящено иранской проблеме, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не станет специально применять военную силу для того, чтобы ответить на иранские удары по американским военным объектам в Ираке.