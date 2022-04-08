Посол в Осло: Россия ощутимо ответит на высылку дипломатов из Норвегии

Российская сторона примет ощутимые ответные меры на высылку дипломатов из Норвегии, заявил посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили в эфире телеканала «Россия 24». При этом он отметил, что представители Норвегии в контактах с Москвой неоднократно указывали, что дальнейшей высылки российских дипломатов из страны не будет.

Разумеется, последуют наши адекватные ответные меры, Москва на этот счёт уже раздумывает. Меры, естественно, тоже будут очень ощутимыми для норвежцев, — сказал он.

В начале апреля власти Норвегии приняли решение признать персонами нон грата трёх российских дипломатов. По словам главы норвежского МИД Анникен Хюитфельдт, каждый из этих сотрудников дипмиссии «осуществлял деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом».

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил, что высылка российских дипломатов превратилась в стандартный инструмент внешней политики Европы. По его словам, таким символическим актом Запад хочет продемонстрировать своё неудовольствие, не жертвуя ничем серьёзным.