Посол в Берлине заявил о последствиях после остановки вещания RT DE в ФРГ

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что после прекращения вещания телеканала RT DE в Германии могут быть последствия. В частности, в качестве зеркальных мер РФ имеет право ввести соответствующие санкции против немецких журналистов. Его слова приводит DPA.

С российской стороны непременно последует реакция, — ответил дипломат на вопрос, возможны ли какие-то последствия для СМИ ФРГ в связи со сложившейся ситуацией.

При этом Нечаев не уточнил, с какими именно последствиями могут столкнуться немецкие журналисты. Он отметил что существуют различные варианты, а представителей зарубежной прессы в России достаточно много. По его словам, у иностранных сотрудников СМИ есть условия для комфортной работы в стране.

Мы не хотим конфликта. Мы лишь хотим, чтобы нашему вещателю в Германии предоставлялись те же права и возможности и он мог спокойно работать, — добавил посол.

Аккаунт телеканала RT Deutsch на YouTube был удалён в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира. Как пояснили в пресс-службе Google в РФ (владельца YouTube), канал RT DE удалили за обход ограничений, наложенных на RT DE в сентябре.

Решение немецкого медиарегулятора об отключении телеканала RT DE от спутникового вещания в Германии прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заявил, что блокировка вещания телеканала RT DE в ФРГ противоречит европейскому духу и нормам.