Посол Украины выступил с новыми обвинениями в адрес Шольца Посол Украины обвинил Шольца в нежелании поставлять стране тяжёлое вооружение

Андрей Мельник / Фото germany.mfa.gov.ua

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву вооружений, пишет Welt. По его словам, Берлин тянет время и ждёт перемирия, чтобы сослаться на отсутствие необходимости в отправке военной техники.

У меня сложилось впечатление, что канцлер не хочет поставлять Украине тяжёлое оружие, — заявил дипломат.

Также посол раскритиковал Берлин за отсутствие на Украине обещанных танков Leopard1, ЗСУ Гепард и БМП Marder. Он добавил, что до сих пор не состоялся и объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении.

В начале мая немцы возмутились словам украинского посла в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, которого Мельник назвал «обиженной ливерной колбасой». Многие граждане потребовали выслать Мельника из страны, а некоторые посоветовали украинскому дипломату отправиться на фронт.

3 мая Мельник заявил, что канцлер ФРГ ведёт себя как «обиженная ливерная колбаса». Таким образом дипломат прокомментировал отказ Шольца ехать на встречу в Киев.