Посол Украины в США опровергла слухи о трениях между Киевом и Вашингтоном

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью CBS опровергла слухи о росте напряжённости между Киевом и Вашингтоном. Дипломат назвала Соединённые Штаты стратегическим партнёром Украины и «другом номер один». По её словам, отношения между странами вышли «на самый высокий уровень за последние 30 лет».

Никаких трений нет. Я имею в виду, у нас могут быть дискуссии, могут быть разные точки зрения, но США — наши стратегические партнёры, я бы даже сказала, стратегические друзья номер один, — сказала Маркарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 27 января долго разговаривал со своим коллегой из США Джо Байденом по телефону. Стороны обсудили вопросы военной и финансовой поддержки Украины. Зеленский поблагодарил главу Белого дома за военную помощь Киеву.

Между тем источник CNN в правительстве Украины сообщил, что беседа лидеров двух государств «прошла нехорошо». Стороны не сошлись в оценках угрозы российского вторжения. К тому же Байден заявил Зеленскому, что США не собираются поставлять на Украину высокотехнологичное оружие и тем более перебрасывать туда войска.

Также глава Белого дома уведомил украинского лидера о том, что в отношении России превентивные санкции вводиться не будут. А по вопросу вступления Украины в НАТО не намечается никакого прогресса.

В газете Politico высказали точку зрения, что Зеленский опасается, что Белый дом может целенаправленно преувеличивать угрозу вторжения РФ в его страну. Это позволит Вашингтону получить хорошие позиции для договорённостей с Москвой. Украинский лидер предполагает, что США ведут «свою игру», отмечает издание.