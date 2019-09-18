https://static.news.ru/photo/994c8a84-dabd-11e9-8234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Распад России должен стать стратегической политикой для международного сообщества, считает посол Украины в Сербии Александр Александрович.

В статье для « Цензор.Нет » дипломат назвал своё предложение единственным эффективным долгосрочным решением. Он подчеркнул, что при таком развитии событий подавляющее большинство государств останется в выигрыше.

Дезинтеграция России должна стать стратегической политикой международного сообщества. <....> Наши действия должны стать наступательными и иметь сознательную конечную цель — распад Российской Федерации, — написал Александрович.

Посол Незалежной в Сербии предлагает изолировать РФ путём введения персональных экономических санкций, обвала цен на нефть, запрета на продажу высоких технологий. Дипломат уверен, что его предложение по изоляции России «путём её контролируемого развала» должно получить негласную поддержку ключевых глобальных игроков — США, Китая и стран Евросоюза.

Ранее News.ru писал, что телеведущий Владимир Соловьёв нашёл в фейковом интервью план развала России.