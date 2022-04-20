Посол Украины в ФРГ раскритиковал заявление Шольца о поставке оружия Киеву

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал заявление канцлера Германии Олафа Шольца касательно дальнейших поставок вооружений для Киева. В интервью каналу ZDF он сообщил, что заявление Шольца об исчерпании поставок оружия Украине в Киеве встретили с разочарованием, поскольку ресурсы для поставок у Германии по-прежнему есть.

Утверждение о том, что бундесвер больше ничего не сможет предоставить Украине, непонятно, — сказал Мельник.

По его словам, Украине могут быть переданы по крайней мере 100 из 400 боевых машин пехоты Marder, а также самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. Вместе с тем он приветствовал готовность Берлина выделить дополнительное финансирование на отправку оружия Киеву.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. При этом он добавил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, однако дальнейшие поставки будут зависеть от работы военно-промышленного комплекса страны.

15 апреля вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек заявил, что нужно увеличить количество и качество поставок оружия на Украину, однако эти действия не должны привести к тому, чтобы «самим стать целью». По его словам, Берлин пока исключает поставки тяжёлых танков и истребителей. Он также добавил, что решения о поставках вооружения Киеву ФРГ обсуждает с партнёрами по Европе и НАТО. По словам вице-канцлера, ЕС действует как единое целое.